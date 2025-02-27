"Украина воюет с братьями": президент Колумбии скандально высказался, Киев отреагировал

В МИД Украины выразили надежду, что колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления со стороны президента Колумбии.

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Президент Колумбии сделал скандальное заявление, Киев отреагировал/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

Президент Колумбии заявил, якобы "Украина воюет с братьями"

В МИД Украины ответили на скандальное заявление политика

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что украинцы воюют якобы "со своими славянскими братьями". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такое заявление, раскритиковав его.

Колумбийский президент опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он якобы позволил манипулировать собой европейцам, "которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда".

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"Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость", - отмечается в заявлении Петра.

На такие высказывания президента Колумбии отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором раскритиковал заявление колумбийского политика и отметил, что надеется, что колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления со стороны Петро.

"Настоящая глупость - называть украинцев "братьями" россиян. Симон Боливар не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу с их колонизаторами. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны", - отмечается в сообщении Тихого.

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В DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области. Сообщается, что противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке.

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