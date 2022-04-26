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Полтава содрогнулась от мощных взрывов - мэр

26 апреля 2022, 23:51

Мэр города сообщил о мощных взрывов и в очередной раз призвал не публиковать фото с места событий.

Ракета Нептун
Полтава содрогнулась от взрывов / УНИАН

Во вторник, 26 апреля, в Полтаве прогремели мощные взрывы, сообщил в Telegram мэр города Александр Мамай.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большую просьбу не публиковать фото и видео материалы", - написал мэр Полтавы.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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