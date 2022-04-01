"Предателю срежут голову": у Зеленского рассказали о панике в Кремле

Алексей Арестович / УНИАН

Для оправдания провала российской агрессии против Украины в Кремле назначат ответственного, которого обвинят в предательстве.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, это остается единственным возможным вариантом для Владимира Путина в ситуации военного поражения в Украине.

"А если победы не будет, то в России только одно объяснение – измена. И кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, если не в Украине, то во внутреннем заговоре, который был против России, и надо найти заговорщика, срезать ему голову, стать победителем, а потом мудро заключить мир, который спасет Европу. По сути, это единственный вариант сейчас для Путина. Даже если он будет иметь успех, все равно общий вариант только такой", – рассказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты РФ имея стратегическую задачу – не выполнили ни одной оперативной. В ходе боев они не разбили ни одно соединение, ни одну украинскую бригаду.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: