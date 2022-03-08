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Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

8 марта 2022, 13:31

Преступником оказался уроженец Чугуева.

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Последствия обстрелов жилых районов Харькова / Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Сообщено о подозрении генерал-майору РФ Олегу Маковецкому, который отдавал преступные приказать бомбить украинских граждан.

Как сообщили в прессслужбе Харьковской областной прокуратуры, Маковецкий (1966 г. р.) является уроженцем города Чугуева.

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Олег Маковецкий, фото из соцсетей

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении уроженцу г. Чугуев Харьковской области, командующему одной из армий военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ, генерал-майору по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что российский генерал-майор отдавал преступные приказы о массовой бомбардировке Харькова и Харьковской области, в том числе авиабомбы "ФАБ-500". В результате чего погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

Напомним, в ночь на 7 марта в Харькове военнослужащие Нацгвардии задержали российского пилота со сбитого истребителя, который обстреливал украинские города. Во время допроса пилот назвал имя своего руководителя, который приказал ему бомбить мирное население.

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Сам пилот является подполковником, его зовут Максим Сергеевич Гешток – заместитель командира полка 47 авиагруппы.

На допросе он рассказал, что его дислокацией был Воронеж, а командиром полка - полковник Лобода.

Координаты для бомбардировки посылал командующий авиакорпусом генерал Олег Владимирович Маковецкий. Всего у них было 24 самолета, рабочих – примерно 15.

Гешток сказал, что лично совершил три вылета – между Изюмом и Балаклеей и 15 км на север от Харькова.

На вопрос, понимали ли они, что есть светомаскировка и внизу могут быть мирные люди, Гешток ответил: "Я работаю по координатам, которые мне дают как приказы".

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