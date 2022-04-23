Провал в Украине: в британской разведке раскрыли новую тактику РФ

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В России фактически признали провал планов по захвату Украины, который оккупанты пытались реализовать при начале вторжения.

Как говорится в новом отчете британской разведки, после поражений в захвате Украины, включая Киев, российские власти решили удовлетвориться меньшим.

Британские военные аналитики уверены, что такое решение Кремля является молчаливым признанием провала первоначальных планов. Это может свидетельствовать о понимании Россией того, что война идет не по ее плану.

При этом подчеркивается, что России понадобится определенное время, если она планирует начать воплощать другую тактику ведения боев для улучшения результатов, в частности во время наземных операций. Поэтому в ближайшее время сохраняется вероятность продолжения бомбардировок как попытки подавления украинского сопротивления.

"В результате, вполне вероятно, что российские силы и дальше будут разочарованы из-за своей неспособности быстро прорвать украинскую оборону", – добавили в британской разведке.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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