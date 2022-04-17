Путину плевать на потери: эксперт объяснил, что остановит войну РФ против Украины

Владимир Путин / Фото Reuters

Владимир Путин знает о больших потерях своей армии в войне против Украины, но из-за своей патологической ненависти к украинцам он не считается с катастрофическими потерями россиян.

Как завил военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозревателю, хозяин Кремля не может думать ни о чем другом, как только о продолжении войны.

"Остановит Путина только полный военный разгром. Дело в том, что руководитель Кремля не поменялся. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что потери огромные. В начале войны, по информации из разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, тот якобы сказал: "Даже 30−50 тысяч потерь — ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", — рассказал он.

Военный эксперт уверен, что Путин не меняет своих задач и готов дальше идти в наступление в Украине.

Жданов добавил, что есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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