Рашисты продвинулись к Камышевахе, но были разгромлены под Северодонецком - Генштаб

Рашисты безрезультатно штурмовали Северодонецк / скриншот

Рашисты имеют частичный успех в направлении населенных пунктов Камышеваха и Роты. Пытались штурмовать в Северодонецке, однако без успеха, сообщает Генштаб в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка границы в Брестской и Гомельской областях. Населению запретили посещать леса для недопущения разоблачения позиций.

В Беларуси также активизировали процесс формирования "народного ополчения" - проводят собрания с горожанами во время которых объясняют якобы необходимость создания подразделений.

На Северском направлении оккупанты обстреливают приграничные районы и проводят воздушную разведку по использованию БПЛА.

На Харьковском направлении российские военные открывают огонь с целью недопущения продвижения наших бойцов.

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На Славянском направлении враг закрепился на достигнутых рубежах и сосредоточивает усилия на пополнении запасов, а также перегруппировке подразделений.

"В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются", - добавляет пресс-служба.

На Северодонецком направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия в Северодонецке, однако не преуспели.

"На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отбили вражеский штурм", - пишет Генштаб.

На Бахмутском направлении вражеские войска нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. Также проводили разведку в районе Нагорного с целью выявления слабых мест в обороне наших бойцов, однако наши защитники дали врагу отпор.

В то же время оккупанты вели разведку в районах Краматорска и Покровска.

На Лиманском направлении противник не совершал активных наступательных действий.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях: обстановка без изменений.

На Южнобугском направлении российские оккупанты под прикрытием огня артиллерии продолжают оборудовать позиции и устанавливать минно-взрывные заграждения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли России продолжают изолировать и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Россия собралась аннексировать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Издание Медуза 9 июня со ссылкой на близкие к Кремлю источники опубликовало информацию, согласно которой Кремль собрался объединить оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в, дескать, один федеральный округ в составе России.

Согласно планам кремлевской администрации, так называемый "федеральный округ" должен появиться после того, как на этих территориях оккупанты проведут якобы "референдум".

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - указано в статье.

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