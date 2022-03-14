УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФ

14 марта 2022, 19:37

Российскую бронетехнику украинские военные расстреливают с двухсот-трёхсот метров.

Эмблема Азова
Бойцы Азова защищают Мариуполь от оккупантов РФ / From-ua.com

В Мариуполе украинский бронетранспортер в ходе боя в одиночку уничтожил танк и бронемашину врага.

Соответствующее видео эффективной работы украинской армии против российских оккупантов опубликовали в Сети.

Как пишет военкор Юрий Бутусов, украинский БТР-4 расстрелял штурмующие город российские войска.

"Видно, на каких малых дистанциях идёт бой - российскую БМП расстреливают с двухсот-трёхсот метров, почти в упор. Мариуполь героически обороняется в полном окружении 13 суток", - добавил Бутусов.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

viber
новости Мариуполя война России и Украины
Реклама
Популярное
Путин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФПутин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФ Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеДуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяцаАрестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца Из Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналистИз Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналист Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с МосквойВыход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

Последние новости

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы растреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

19:41

"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

Реклама
19:37

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФВидео

19:19

В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

19:14

От чего зависит победа Украинымнение

19:09

Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox NewsВидео

19:07

"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

18:58

В Беларуси враг перебрасывает новые силы: к границе Украины стянули армию РБВидео

18:55

Мининфраструктуры призвало усилить санкции против россии в сфере судоходства

18:48

Пленные срочники РФ назвали Путина лжецомВидео

18:22

Переговоры с РФ: у Зеленского рассказали, когда ждать результатаВидео

18:17

"Выживший из ума дед": Дмитрий Комаров жестко наехал на Путина и рассказал о будущем россиянВидео

18:06

Слабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о ПутинеВидео

17:56

На Львовщине заработал американский полевой госпиталь, на очереди – израильский

17:55

Гороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФ

17:35

"Подарок" на юбилей: в дом Кондратюка влетел вражеский снарядВидео

17:24

Как черствый хлеб сделать мягким и свежим: 4 самых простых способаВидео

Реклама
17:17

Путин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУВидео

17:17

Не только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная войнамнение

16:47

Западное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерВидео

16:40

Певец Дзидзьо сообщил о трагедии из-за атаки войск Путина на Яворский полигонВидео

16:31

Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

16:10

Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

16:09

Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭСВидео

16:08

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:02

Русская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженныхмнение

16:00

Легендарный "Ювентус" эвакуировал украинских детей

15:41

"РФ на пределе своих возможностей": британский генерал заявил, что дела у путинских сил идут плохоВидео

15:31

Полнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

15:22

Израиль открыто поддержал Киев и осудил военное нападение России на Украину

14:53

Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняВидео

14:36

Доллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с Россией

14:18

Зачем Путин хочет прислать арабов и африканцев в Украинумнение

14:17

РФ открыла в Сирии центры вербовки наемников – Генштаб ВСУВидео

13:43

Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак КиеваВидео

13:30

Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

13:08

Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить

Реклама
12:52

Зеленский показал на фото, что ждет Европу, если НАТО не закроет небо над Украиной

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

12:42

В Киеве обломками ракеты оккупантов убило человекаФотоВидео

12:41

Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

12:37

Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФмнение

12:36

Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

12:01

Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

11:54

Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку InstagramВидео

11:52

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

11:27

Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять