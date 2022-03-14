Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФ

Бойцы Азова защищают Мариуполь от оккупантов РФ / From-ua.com

В Мариуполе украинский бронетранспортер в ходе боя в одиночку уничтожил танк и бронемашину врага.

Соответствующее видео эффективной работы украинской армии против российских оккупантов опубликовали в Сети.

Как пишет военкор Юрий Бутусов, украинский БТР-4 расстрелял штурмующие город российские войска.

"Видно, на каких малых дистанциях идёт бой - российскую БМП расстреливают с двухсот-трёхсот метров, почти в упор. Мариуполь героически обороняется в полном окружении 13 суток", - добавил Бутусов.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.