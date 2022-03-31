"РФ начинала с ультиматумов": Ермак рассказал о сложных переговорах с Москвой

Андрей Ермак / Офис президента

Переговорный процесс между Украиной и Россией приобрел признаки конструктивного диалога, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в интервью иностранным СМИ: "Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог".

Глава ОП также заявил о том, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории.

"Будь Зеленский президентом в 2014, мы бы не потеряли Крым, потому что начиналось все одинаково — и тогда, и сейчас", — заявил Ермак.

Гарантии безопасности для Украины

Он также пояснил, что фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны. Украина нуждается в настоящей защите.

"Мы убеждены, что наша армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО, и возможно, завтра НАТО скажет: "Входите в НАТО", но если это не произойдет — мы должны построить систему безопасности, которая работает, новую систему безопасности, в центре которой будет Украина", — подчеркнул глава ОП.

По словам Ермака, Украине нужна система безопасности 24/7, когда в случае агрессии против Украины без каких-либо дополнительных решений мы можем получить полную поддержку – военную, финансовую, дипломатическую, гуманитарную. "Это как 911, когда 24 часа в сутки у тебя есть возможность набрать и получить помощь", — резюмировал Ермак.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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