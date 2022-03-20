Россия бомбит Украину, но сил для перелома нет: у Зеленского рассказали о ситуации с войной

ВСУ продолжают противостоять российской армии в Украине / Макс Левин

На данный момент фронт войны России против Украины практически замер. У сторон не хватает сил для перелома ситуации на каком-либо из направлений. Идут тактические действия, стороны наносят удары по позициям друг друга. По причине провала наступления Москва стала использовать более разрушительную артиллерию – по мирным городам применяются ракетные системы Кинжал и Бастион. Российские власти в поисках живой силы стягивают войска с тихоокеанского направления и пытаются найти помощь в ОДКБ. Об этом заявили в Офисе президента.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович сказал, что сейчас фронт замер. Стороны не располагают возможностями для перелома ситуации по разным направлениям. Ведутся тактические действия, концентрация резервов и удары по позициям. Украинские войска работают лучше.

"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон – нашей и российской – не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше",- отметил он.

Как рассказал другой советник руководителя президентской администрации Михаил Подоляк, российские войска после того, как совершили провалы в ходе наступление на территорию Украины, сменили тактику боевых действий. Они применяют по мирным гражданским объектам более опасную артиллерию.

"Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы Кинжал и Бастион", - заявил чиновник.

Кроме того, он добавил, что россияне по-прежнему ищут живую силу: стягивают войска с тихоокеанского направления и ищут военной поддержки в ОДКБ.

"Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что россияне планируют организовать еще одно наступление на территорию Украины и для этого намерены сконцентрировать военные силы со всей своей территории.