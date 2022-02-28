Россия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева

Войска России готовят новую провокацию в Украине - Херсонская ОГА / Reuters

Войска России планируют осуществить провокацию с целью организации оккупационного продвижения на Киев. Они собираются устроить надеть форму территориальной обороны Украины и под видом "эвакуации" повезти их в Херсон. Вместе с этими автобусами должна ехать российская военная техника.

Как рассказали в Херсонской областной государственной администрации, россияне намерены использовать жителей Херсона как живой щит, чтобы захватить Киев.

Для этого они хотят надеть военную форму Украины и под видом территориальной обороны устроить так называемую "эвакуацию" жителей Херсона. По их планам – они собираются отправить их на автобусах в Киев, а вместе с этими автобусами должна ехать российская военная техника.

"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов. Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника", - подчеркнули в Херсонской обладминистрации.

Напомним, за прошедшие сутки войны, 28 февраля, украинские войска уничтожили около 27 российских самолетов, 26 вертолетов, 150 танков, 700 ББМ, 50 гранат, один зенитно-ракетный комплекс Бук, четыре РСЗО, БМ-21 град, 60 цистерн, два беспилотника, два корабля и катера.

Как заявили в Генштабе ВСУ, подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.