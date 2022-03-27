Россия планирует войну против Британии: кибераналитик назвал сроки

Борис Джонсон и Владимир Путин / коллаж Reuters

Россия может начать гибридную войну против Великобритании в конце марта. Она стартует с волны кибератак.

Так как глава РФ Владимир Путин ранее приказал всем российским предприятиям разорвать интернет-соединения с Западом и перейти на использование отечественных DNS-серверов, удалить чужой код JavaScript, а также перевести все общедоступные ресурсы в домен .Ru., эксперты считают, что это может предвещать начало наступательных кибератак.

Ситуацию усугубляет и то, что российский разведывательный корабль "Янтарь" покинул порт приписки Североморск в Мурманске. Хотя официально это судно водоизмещением 5372 тонны используется для океанографических исследований, на самом деле оно является базой для двух беспилотных подводных лодок, способных перерезать кабели данных, проложенные глубоко на дне океана.

Кроме того, кибераналитики считают, что такой шаг указывает на то, что Москва спешит стряхнуть пыль с планов, которые разрабатывались в течение нескольких лет, по созданию "российского брандмауэра" против западных кибератак.

Однако, до сих пор Россия сопротивлялась кибератакам, которые могут втянуть силы НАТО в украинский конфликт. По мнению экспертов, одна из причин этого заключается в том, что она может чувствовать себя слишком уязвимой для ответных кибератак со стороны Запада.

"Конечно, существует риск того, что Россия начнет кибернаступление, как только почувствует себя в достаточной изоляции", - сказал кибераналитик Ханс Хоран из группы стратегических рисков Sibylline.

Он считает, что с этой целью "Янтарь" может начать с перерезания собственных кабелей России, прежде чем перейти к другим. Ведь по этим подводным кабелям передаются около 98 процентов глобальных коммуникаций и 7 триллионов фунтов стерлингов ежедневных финансовых транзакций.

Угроза состоит в том, что Великобритания в прошлом году приказала построить новый многоцелевой корабль наблюдения за океаном, чтобы обеспечить "защиту на 360 градусов" при обнаружении этой подводной деятельности.

"В гибридной войне можно настроить экономику Великобритании, даже не ставя ее на колени, просто перерезав несколько волоконно-оптических кабелей можно довольно усложнить жизнь, не вступая в полноценный конфликт", - сказал директор GCHQ Роберт Ханниган.

Также известно, что Россия уже много лет пытается изолировать себя от Всемирной паутины, чтобы смягчить влияние западной слежки.

"Хотя иностранные технологии намного дешевле и проще в использовании. Иностранные исходные коды могут быть точкой доступа для внедрения бэкдора в систему. К примеру, споры, которые были здесь по поводу Huawei", - добавил Хоран.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ"JavaScript есть почти в каждой компьютерной системе, известной человеку — Путин просит россиян просмотреть сотни миллионов строк кода и найти каждую из них, которая имеет иностранное происхождение, удалить ее и заменить эквивалентной. А если нет аналога, то придется кого-то нанимать и создавать, что может занять значительное время. Идея перемещения всех государственных ресурсов во внутренние владения также сопряжена с осложнениями. Все это будет дорогостоящим процессом в то время, когда экономика рушится, и нет никаких признаков того, что государство будет платить по счетам", - добавил он.

По словам кибераналитика, вполне вероятно, что Россия может убить двух зайцев одним выстрелом, перерезав подводные кабели Европы после того, как она перерезала свой собственный. В то же время, вырезание только одного может привести к усилению давления на других. Но перерезание ряда подводных кабелей приведет к отключению услуг до тех пор, пока не будет произведен ремонт. А вот выяснение того, где именно была разорвана связь, может занять некоторое время.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

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