Русских отправили в ад: ВСУ уничтожили оккупантов, убивших волонтеров под Черниговом

Бойцами ВСУ ликвидирован полный состав ДРГ в Черниговской области.
Бойцы украинской армии уничтожили российских оккупантов, которые недавно расстреляли 2 колонны волонтеров, перевозивших помощь для Чернигова.
Убийц нашли менее чем за сутки, сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Ликвидирована ДРГ, которая наводила огонь рашистов.
"Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку", – написал Шабунин.
По его данным, бойцами ВСУ ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.
Оккупанты расстреляли волонтеров
Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили студентку Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Настя училась на втором курсе факультета специального и инклюзивного образования.
"30 марта 2022 года она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город", – сказано в сообщении.
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