Русских отправили в ад: ВСУ уничтожили оккупантов, убивших волонтеров под Черниговом

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Бойцы украинской армии уничтожили российских оккупантов, которые недавно расстреляли 2 колонны волонтеров, перевозивших помощь для Чернигова.

Убийц нашли менее чем за сутки, сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Ликвидирована ДРГ, которая наводила огонь рашистов.

"Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку", – написал Шабунин.

По его данным, бойцами ВСУ ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.

Оккупанты расстреляли волонтеров

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили студентку Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Настя училась на втором курсе факультета специального и инклюзивного образования.

"30 марта 2022 года она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город", – сказано в сообщении.

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