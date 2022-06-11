"Сидят, как Рэмбо": житель Бахмача, чтоб остановить рашистов, бросил свой велосипед в танки

Житель Бахмача бросил велосипед во вражеский танк / фото Цензор

Местный житель Бахмача прославился смелым поступком - в первые дни войны он пытался остановить колонну техники российских оккупантов и бросил на нее свой велосипед.

По информации Суспільного, произошло это 26 февраля, когда российские войска зашли в город.

"Они спонтанно заехали. Мало кто и знал. Повыскакивали, кто откуда. Я там далеко живу. Приехал домой. Супруга говорит: "Танки там стоят. Колонна целая". Я на велосипед - и бегом сюда", - рассказал мужчина.

Местная жительница Надежда Удод наблюдала за этим из окна и снимала на телефон.

"Собралось немало людей. Вижу, мужчина на велосипеде летит. Спрыгивает почти на ходу и бросает велосипед под танки. Танк проехал, второй едет. Он вытаскивает велосипед и снова бросает еще раз пять", - сказала очевидица событий.

"Увидел, на башне сидят молодые ребята такие, ну дети. И так себе сидят, как Рэмбо. Ну, у меня и закипело. И они давай трогаться. Один поехал. А я на другой танк. Вот тут стоял, взял и на танк велосипед бросил. Он переехал и поехал. Я на второй бросил. А на третий встал на танк, заскочил. Думаю, его остановлю... За пушку взялся и залез на танк... Танк остановился", - вспоминает Сергей.

Читайте такжеПутин Последний сделал невозможное, или Почему россияне окончательно стали народом-людоедом

Куда забираться и как можно остановить такую ​​технику, мужчина знал. Два года службы в армии ездил на танках, знает каждый механизм.

"Я закрыл амбразуру механику. Я за пушку рукой задержался, а ногой закрыл ему. Я вообще-то командир танка. Я знаю. Ногу положил – механик увидел, что темно, ему надо остановиться. Там парень Саша из Курени, я велосипед, тот футболку бросил на следующий БМП... Там один командир, старший, сидел на броне, выстрелил вверх... Они и поехали так далее. Я тогда велосипед забросил наверх", - добавил он.

Ранее в разведке заявили, что в России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

Читайте также: