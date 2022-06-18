Состоялся очередной обмен пленными: сколько человек вернулось домой

Проведен очередной обмен пленных

Украина освободила пять граждан, которые находились в плену у российских солдат, сообщает Главное управление разведки.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", - сказано в сообщении ГУР.

Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время оккупации российскими войсками Гостомеля Киевской области.

Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.

Эвакуация с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Читайте также: