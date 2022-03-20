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"Стингеры","Джавелины", и противотанковые комплексы": Данилов анонсировал новую военную помощь от США

20 марта 2022, 00:42

Уже в самое ближайшее время новая военная помощь от США прибудет на территории Украины, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов / Reuters

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона UA Вместе.

"Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны", ‒ сообщил он.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что властям Украины необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, у которой есть в распоряжении ядерные ракеты.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Великобритания", ‒ говорит чиновник.

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение новости Украины Алексей Данилов
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