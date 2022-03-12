УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Данилов назвал страну, которая станет следующей целью Путина после Украины

12 марта 2022, 23:33

В свою очередь секретарь СНБО подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

Данилов
Данилов / Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России.

Во время телемарафона Данилов сказал, что в случае ее победы в войне против Украины следующей целью Путина может стать Литва.

"Что касается ситуации со странами Балтии и Польшей. Действительно им угрожает опасность со стороны РФ. Не все это осознают в Европе. Поведение некоторых стран, например Германии, немножечко странное ввиду того, что в 21 веке происходит на территории Европы...То, что дает наша разведка, речь сегодня идет о Литве", - отметил он.

В свою очередь секретарь СНБО подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

"У них есть следующая цель. Если они одержат победу на нашей территории, то следующая страна, которую захочет захватить Путин, - это будет Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, каким образом НАТО будет себя вести. Сегодня их поведение странное. Они думают, что их обойдет эта опасность", - резюмировал он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
Реклама
Популярное
Поздравления с Днем землеустроителя 2022 – открытки и тексты прикольныеПоздравления с Днем землеустроителя 2022 – открытки и тексты прикольные Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху РоссииКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху России Итоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают мордыИтоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают морды "Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билетыПослал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

Последние новости

23:54

"Мое сердце болит за Украину": Эктор Хименес-Браво помогает украинским беженцам в Варшаве

23:34

"Трупов нереально много": уничтоженных в Украине оккупантов закапывают в Беларуси

23:33

Данилов назвал страну, которая станет следующей целью Путина после УкраиныВидео

23:14

Украина в 2022 году - ошеломляющий прогноз астрологаВидео

23:00

Чем опасна безразличность к войне и что нужно срочно сделать, чтобы избежать худшегоВидео

Реклама
22:59

Украинцы получат компенсацию на оплату коммунальных услуг во время войныВидео

22:59

"ХНР" послали вслед за кораблем РФ: стала известна позиция ОП и облсоветаВидео

22:48

От бассейна с кинотеатром до шуб с картинами: фото дворца Медведчука под КиевомВидео

22:45

Сколько стоит арендовать жилье на Закарпатье, чтобы "пересидеть войну"Видео

22:29

Война, которую начала Россия в Украине – самый большой провал в историимнение

22:06

Война в Украине: известный таролог предсказал полный крах российского вторженияВидео

21:55

Расстреливали мирные украинские города: российских оккупантов массово увольняют задним числомВидео

21:55

Поставки более мощного ПВО: СМИ узнали о планах США и ЕС по усилению Украины

21:53

Тайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиВидео

21:28

Британский таблоид назвал самый эффективный способ оказать давление на ПутинаВидео

21:27

Ответка за бомбежку: ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине, идет зачисткаВидео

21:15

"Кризис" и "отмазка для русофобии": украинцы послали Пауло Коэльо вслед за русским кораблемВидео

21:00

Ликвидация Путина и завершение войны: Кулеба призвал к "депутинизации" России

20:47

Задымился и упал на территории РФ: ВСУ сбили еще один вражеский самолетВидео

20:25

Как помочь организму во время войны: 5 продуктов, которые категорически нельзя есть при стрессеВидео

Реклама
20:20

США вооружат Украину в войне с РФ: Байден распорядился выделить еще $200 млнВидео

20:15

Зверский поступок: войска РФ расстреляли "зеленый коридор", состоявший из женщин и детейВидео

19:40

Письмо ученого Роалда Хоффмана в поддержку Украины подписали 177 Нобелевских лауреата – Борис Ложкин

19:36

Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяцаВидео

19:30

Продолжается эвакуация в Сумской и Киевской областях, колонна с автобусами отправилась и в Мариуполь – ОПВидео

19:22

Жесткая позиция Украины и рабочие подгруппы: у Зеленского раскрыли детали диалога с РФ

19:18

Замерз на смерть: оккупанты приковали цепью своего гранатометчика, чтобы тот не сбежалВидео

19:17

Панический страх Беларуси: почему Украина выиграет войну с Лукашенкомнение

19:00

Зеленский надавил: США готовы предпринимать дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезнымиВидео

18:47

"Изгои и проклятый народ": украинская певица Злата Огневич жестко обратилась к россиянам

18:45

Путинская суперяхта Шехерезада: СМИ выяснили ее направлениеВидео

18:26

Отключение Сбербанка от SWIFT и вступление Украины в ЕС: Кулеба заявил о давлении на Европу

18:25

Макрон, Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине: подробностиВидео

18:23

Невероятно вкусные и нежные котлеты из рыбной консервы: готовить 10 минутВидео

17:58

"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для ПутинаВидео

17:38

Как украинским беженцам срочно найти жилье в Германии и других странах: полезные сервисыВидео

17:23

Пожертвовала собой ради спасения собак: душераздирающая история из осажденного ИрпеняВидео

17:07

Вступление Украины в НАТО и закрытие неба: Зеленский раскритиковал Альянс и потребовал помощи

17:05

Эвакуационные поезда из Харькова: как выехать из города 12 марта

16:48

В боях с россиянами погибли 1300 защитников Украины - Зеленский

Реклама
16:39

"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против УкраиныВидео

16:34

Иерусалим – точка, где мы можем остановить войну: Зеленский выступил с инициативой по диалогу с РФ

16:33

Приметы на 13 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

16:27

Оккупанты отступают: сотни морпехов РФ возле Одессы отказались воевать против УкраиныВидео

16:07

Возвращение в родную гавань: как Китай может отобрать у РФ Приморье и Забайкальемнение

15:58

В Украине не будет дефицита бензина: Кабмин нашел решениеВидео

15:53

Что нельзя распространять гражданам в соцсетях в период войны – информация от Генштаба ВСУ

15:46

Оккупанты РФ готовят референдум по созданию республики "ХНР" на Херсонщине – нардеп

15:42

Ни в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина КабаеваВидео

15:39

"Таких сволочей за всю жизнь не видела": россиянка из Гостомеля гневно высказалась об агрессорах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять