Данилов назвал страну, которая станет следующей целью Путина после Украины

Данилов / Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России.

Во время телемарафона Данилов сказал, что в случае ее победы в войне против Украины следующей целью Путина может стать Литва.

"Что касается ситуации со странами Балтии и Польшей. Действительно им угрожает опасность со стороны РФ. Не все это осознают в Европе. Поведение некоторых стран, например Германии, немножечко странное ввиду того, что в 21 веке происходит на территории Европы...То, что дает наша разведка, речь сегодня идет о Литве", - отметил он.

В свою очередь секретарь СНБО подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

"У них есть следующая цель. Если они одержат победу на нашей территории, то следующая страна, которую захочет захватить Путин, - это будет Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, каким образом НАТО будет себя вести. Сегодня их поведение странное. Они думают, что их обойдет эта опасность", - резюмировал он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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