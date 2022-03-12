"Трупов нереально много": уничтоженных в Украине оккупантов закапывают в Беларуси

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В Беларусь продолжают свозить тела ликвидированных в Украине российских оккупантов. В нескольких городах РФ морги уже переполнены телами русских солдат.

Госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле с первого дня войны против Украины начали принимать раненых россиян, а морги – убитых, сообщает Радио Свобода.

Морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами российских оккупантов. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российской железной дороги".

"Трупов было нереально много! Люди, которые были на станции Мозырь, были просто шокированы количеством тел, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище огородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Может, там начали хоронить россиян. Особенно возле Каменки-Бокова, где аэродром и большой лагерь россиян", — говорит житель Мозыря.

Госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными, с ранеными россиянами работают абсолютно все врачи, даже узкие специалисты. Между тем, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу.

Также жители Гомеля рассказывают, что автобусы и ПАЗы (с ранеными россиянами) и грузовики "Урал" (с убитыми) – обычное зрелище в областном центре.

"На Урале их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказывает житель Гомеля.

В Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян. Туда приехали русские врачи и заняли несколько этажей. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.

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Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму морги больниц Красноперекопска и Армянска переполнены трупами погибших в Украине российских военных.

Хирургов уже не отпускают домой — слишком много раненых.