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Удар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запуском

8 апреля 2022, 17:03

Видеозаписи с пуском ракеты были опубликованы сразу в нескольких местных пабликах и Telegram-каналах.

/ Скриншот

В Сети опубликовали фрагменты видеозаписей, на которых зафиксирован пуск российской ракеты, которая попала в вокзал Краматорска Донецкой области, в результате чего по уточненным данным погибли 50 человек, а еще десятки получили ранения.

Отметим, что ракеты российских оккупантов, ударившие по вокзалу Краматорска, вероятно, были запущены с неподконтрольной территории – оккупированного Шахтерска. Соответствующие видео публикуют в местных пабликах и Telegram-каналах.

На нескольких опубликованных видео, которое засняли местные жители, видно, как с Шахтерска вылетают сразу две ракеты. При этом на небе видны отчетливые следы от ракет.

Несмотря на то, что по вокзалу Краматорска ударила одна ракета, очевидцы говорят о том, что взрывов было два и вторая ракета могла упасть неподалеку.

Ракетный удар РФ по Краматорску

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

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