Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине

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В Черниговской области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили колонну российских оккупантов.

Представители одной из ОТГ Черниговской области показали последствия работы ВСУ – остатки военной техники оккупантов, среди которой даже шапка одного из российских солдат на разбитом танке, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Крутовская ОТГ на Черниговщине обнародовала фотографии остатков техники 90-й танковой дивизии (место базирования – Екатеринбург). Оккупанты именно этой дивизии месяц находились в Нежинском районе области", - говорится в сообщении.

"На фото – результат работы Вооруженных Сил Украины. Когда именно была разбита эта российская колонна, и столько россиян было уничтожено, не уточняется", - добавили в Генштабе.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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