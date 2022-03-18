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В апреле киевляне смогут возвращаться домой: в ОП дали прогноз по окончанию войны

18 марта 2022, 15:48

Активная фаза боевых действий практически завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом, подчеркнул Алексей Арестович.

Алексей Арестович
Алексей Арестович / Фокус

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, когда можно ждать окончания войны и возвращения мирных граждан из эвакуации.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, активная фаза боевых действий практически завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом.

По мнению советника главы ОП, даже если оккупанты где-то найдут резервы и попытаются перейти в наступление, то все равно потерпят поражения. Это может занять дополнительно неделю — полторы.

Он говорит, что ситуацию показывает — оккупанты проиграли стратегически, проигрывают и оперативно.

"Я думаю, что середина апреля, конец апреля — время, когда уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", — добавил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 км.

В ВСУ подчеркнули, что украинские военные полностью сорвали планы врага.

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Алексей Арестович война России и Украины
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