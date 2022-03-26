В Авдеевке оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасы

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В Авдеевке Донецкой области российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы. Вражеский удар произошел в субботу, 26 марта.

Такие данные обнародовал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос об обстрелах Северодонецка, Волновахи и Рубежного, Кириленко сказал: "В других городах, к сожалению, тоже идут обстрелы. Практически круглосуточно. Это касается городов вдоль линии разграничения. Сегодня в Авдеевке были применены и фосфорные боеприпасы".

По его словам, от этих боеприпасов пострадавших нет, но это "тревожный сигнал".

"Потому что в Луганской области они применялись, а сейчас, увы, это уже применяется также и в других городах вдоль линии разграничения", - отметил Кириленко.

Кроме того, сказал он, под постоянными обстрелами находятся Марьинка, Красногоровка и Торецк.

"И по крупным городам, даже ближе к центру области, также бьют и ракетные удары, и удары тяжелой артиллерии происходят... Не обходит это и Краматорска, Покровска и города Бахмут", - добавил председатель ОВА.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на позиции российских оккупантов на некоторых направлениях.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась.

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