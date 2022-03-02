Войска Путина ударили Смерчем по Донецкой области

Донецкая область / t.me/pavlokyrylenko_donoda

В Донецкой области российские войска применили реактивную систему залпового огня Смерч.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Торецк.

"Русские войска накрыли Смерчем Авдеевку! К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационным. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался", - заявил Кириленко.

По его словам, жизнеобеспечение городов поддерживается, несмотря на обстрелы.

ДТЭК возобновил поставки электроэнергии к Орловке, Ласточкиного и Желанного. Однако обесточенными остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.

Реклама

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

Читайте также: