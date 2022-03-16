В ФРГ показали видео, как солдаты РФ застрелили украинца с поднятыми руками

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Зафиксирован новый факт зверств российских оккупационных войск после вторжения в Украину.

Российские солдаты убили гражданского - оккупанты расстреляли мужчину с поднятыми руками в Киевской области. Видеодоказательство опубликовало ZDF Frontal.

Отметим, что кадры с дрона с преступлением армии РФ против мирного населения обнародовали немецкие журналисты.

На кадрах видно, что мужчина вышел из легкового автомобиля на дороге и поднял вверх руки, но оккупанты его просто застрелили.

"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", - подчеркнули в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе танк российских оккупационных войск выстрелом убил пожилого жителя, который шел по разрушенной улице.