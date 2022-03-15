В Генштабе рассказали, какая информация в Сети помогает врагу корректировать огонь

Украинцев призвали не распространять во время войны информацию в социальных сетях, которую российские оккупанты могут использовать для корректировки своего огня, и которая может негативно отразиться на ходе операций ВСУ, пишет Генштаб ВСУ.

Какая информация может навредить украинским защитникам и мирным гражданам: