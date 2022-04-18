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В Харькове орки уничтожили гуманитарную кухню, есть пострадавшие - CNN

18 апреля 2022, 21:00

По словам генерального директора некоммерческой кухни Нейта Мука, в результате взрыва пострадали четверо сотрудников.

В Харькове оккупанты ракетой уничтожили гуманитарную кухню / фото CNN

Украинская благотворительная кухня, которая связана со знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом, уничтожена российской ракетой в городе Харькове. Также пострадали работники кухни, сообщает издание CNN.

По словам генерального директора некоммерческой кухни Нейта Мука, в результате взрыва пострадали четверо сотрудников.

Он добавил, что пострадавший персонал чувствует себя хорошо, а команда ресторана перемещает все продукты питания и неповрежденное оборудование в другое место.

Северо-восточный город Харьков, второй по величине в Украине, подвергается регулярным мощным бомбардировкам с тех пор, как Россия начала свое вторжение.

Основана Андресом в 2010 году организация WCK, которая сосредотачивается на обеспечении питанием в зонах стихийных бедствий и боевых действий, поставляет еду украинцам с начала конфликта, имея подразделения в примерно 30 городах по всей стране.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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