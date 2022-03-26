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В Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в Украине

26 марта 2022, 03:35

Кремль может переключиться на более ограниченные цели, говорят в Минобороны США.

война, вторжение
/ Фото Reuters

Оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, оккупанты хотят отрезать украинские силы на востоке от остальной части страны, а затем использовать это преимущество во время переговоров.

"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим, наша информация совпадет с этим", — сказал журналистам американский чиновник.

Он не исключил, Кремль может переключиться на более ограниченные цели из-за того, что столкнулся с ожесточенным сопротивлением украинцев в течение месяца войны.

Собеседник сказал, что действия России становятся становятся более агрессивными в районе Донбасса. Это связано с тем, что они "сделали его более приоритетным в своем списке". Российские войска застряли около украинской столицы, поэтому занимают вокруг Киева оборонительные позиции.

В Минобороны США утверждают, что Россия может перебросить войска из оккупированных районов Грузии в Украину. В Вашингтоне предполагают, что их намерены отправить на Донбасс.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над ранее захваченным Херсоном, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и выбивают российских оккупантов.

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