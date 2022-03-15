В Волновахе рашисты ради развлечения стреляли по домам

Орки стреляли по жилым домам в Волновахе / фото скрин

Российские военные после разрушения города Волноваха в Донецкой области принялись стрелять из танков по жилым домам. Соответствующее видео в понедельник, 14 марта, они выложили в Сеть.

Эвакуироваться удалось очень небольшому числу местных жителей. Точное число погибших в городе с начала войны неизвестно.

Волноваха - важный город на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Бои за контроль над Волновахой продолжались с первого дня войны, 24 февраля.

Война РФ против Украины

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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