Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что русские военные начинают оккупировать центральную часть области.

По его словам, ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.

"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию (в центральной части - ред.), начинают окапываться в общинах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области - сказал Живицкий.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

В пятницу утром, 1 апреля, на нефтебазе в городе Белгород, Россия, произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар случился, дескать, из-за "авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что у жителей Белгорода в результате пожара на складе топлива случилась паника.

По информации Сегодня, в Министерстве обороны Украины заявили, что у них нет сведений о причастности ВСУ к пожару в Белгороде.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", - сказали в ведомстве.

Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Белгороде "это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров" (с Украиной, - ред.). Однако напрямую он ни в чем не обвинил ВСУ, заявил о "превосходстве в воздухе в ходе операции" и подчеркнул, что оценивать ситуацию будут силовые ведомства.

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