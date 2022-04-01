Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области

Ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что русские военные начинают оккупировать центральную часть области.
По его словам, ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.
"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию (в центральной части - ред.), начинают окапываться в общинах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области - сказал Живицкий.
Пожар на нефтебазе в Белгороде
В пятницу утром, 1 апреля, на нефтебазе в городе Белгород, Россия, произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли все экстренные службы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар случился, дескать, из-за "авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".
Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что у жителей Белгорода в результате пожара на складе топлива случилась паника.
По информации Сегодня, в Министерстве обороны Украины заявили, что у них нет сведений о причастности ВСУ к пожару в Белгороде.
"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", - сказали в ведомстве.
Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Белгороде "это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров" (с Украиной, - ред.). Однако напрямую он ни в чем не обвинил ВСУ, заявил о "превосходстве в воздухе в ходе операции" и подчеркнул, что оценивать ситуацию будут силовые ведомства.
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