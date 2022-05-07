"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школу

Оккупанты снова обстреляли школу в Белогоровке / фото Facebook

Российские войска сегодня сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, которая сейчас является "горячей точкой" боевых действий.

Оккупанты пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться", - отметил чиновник.

После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс. В школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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