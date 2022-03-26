Враг подтягивает резервы: гонит артиллерию к границам Украины

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Российские оккупанты сосредотачивают усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

При этом враг перемещает дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В то же время враг пытается вводить в обращение рубли на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

Также оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Мелитополя, около 90% которых настроены против российских захватчиков, с привлечением населения подразделений росгвардии.

На Волынском направлении наступательных действий противник не производил. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятным.

На Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое воздействие на отдельные подразделения ВСУ.

На Слобожанском направлении, в районе Сум, основные усилия противник сосредотачивал на закреплении и удержании ранее занятых рубежей; в районе Харькова продолжает попытки блокирования наших подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам. Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий и выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобугском направлении принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над ранее захваченным Херсоном, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и выбивают российских оккупантов.