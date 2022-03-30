Врага отбросили назад: бойцы ВСУ показали освобождение Херсонской области

/ ТСН/Наталия Нагорная

Освобождая Херсонскую область Вооруженные силы Украины наносят существенной урон оккупационным войскам РФ.

Бойцы ВСУ уже отбили несколько населенных пунктов и сожгли много техники врага. "Это боевая машина пехоты, которую уничтожил наш батальон. Очень хорошо (горело – ред), как на новый год", – рассказывают бойцы в эфире ТСН.

"На наших прекрасных кадрах, которые у нас, наша работа по уничтожению врага вместе с артиллерией и десантниками, боекомплекта не осталось, но у нас есть свое, 2 БМП иссечены осколками, решим, лучше ли его сжечь в посадке, также мы видим, им будет легче ходить пешком", – рассказывают военные.

Они уточнили, что за несколько дней ВСУ уже продвинулись на 15 км вперед вглубь территории Херсонщины.

На самом деле этой сожженной техникой русские "усеяли" два поля, при детонации боекомплекта башню отбросило на вторую часть поля.

"Россия говорила, что у них с техникой все хорошо, а когда мы посмотрели, то даже запаска проволокой прикручена", — добавляют ребята.

В то же время, без связи, электричества, продуктов, лекарств и даже воды, разграбленные магазины, разрушенные дома - так сегодня живут села на оккупированной Херсонщине. При этом оккупанты блокируют эвакуацию.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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