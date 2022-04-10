Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под Северодонецком

Хотя враг и не готов к наступлению, скопление техники продолжается.
Российские оккупационные войска устроили новую попытку прорыва в районе Северодонецка Луганской области.
Как рассказал в Telegram председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, вражеская атака провалилась.
"Были попытки прорыва около Северодонецка, но их отразили. Авиаудары наносились около Рубежного и Новотошковки, Попасную пытались обойти. Но враг несет потери и отходит назад", - отметил Гайдай.
По его словам, хотя враги и не готовы к наступлению, скопление техники продолжается.
Продолжаются обстрелы Северодонецка. В воскресенье серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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