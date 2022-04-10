Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под Северодонецком

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Российские оккупационные войска устроили новую попытку прорыва в районе Северодонецка Луганской области.

Как рассказал в Telegram председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, вражеская атака провалилась.

"Были попытки прорыва около Северодонецка, но их отразили. Авиаудары наносились около Рубежного и Новотошковки, Попасную пытались обойти. Но враг несет потери и отходит назад", - отметил Гайдай.

По его словам, хотя враги и не готовы к наступлению, скопление техники продолжается.

Продолжаются обстрелы Северодонецка. В воскресенье серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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