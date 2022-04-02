Врага сожгли вместе с техникой: ВСУ освобождают пригород Чернигова

Украинские войска освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом.
Вооруженные силы Украины продолжают освобождение захваченных ранее оккупантами РФ населенных пунктов в Черниговской области.
В пятницу, 1 апреля украинские войска освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом, говорится в сообщении Оперативного командования Север.
При этом опубликованы фото разбитых позиций российских оккупантов, а также сожженной техники врага.
"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли "наши котики" из сил сопротивления Северщины и уволили Шестовицу", - отмечается в сообщении.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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