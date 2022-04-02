Встретили "цветами": на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили тактическую группу врага

В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян

Защитники украинской Донбасса 1 апреля разгромили подразделения российских оккупантов. Незваных "гостей" встретили "цветами" - украинскими САУ "Пиона", "Гвоздика" и "Гиацинт".

Фото с остатками техники и личного состава "второй в мире" путинской армии после нескольких часов боя показали в Оперативно-тактической группировке Восток.

"Вчера, 1 апреля, рашисты решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят. Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили свинособак не теми цветами, на которые они рассчитывали" "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - рассказали в ОТУ "Восток".

Украинские воины обещают и дальше нещадно уничтожать врагов и мстить им за все то горе, смерти и разрушения, которые они принесли на благословенную украинскую землю.

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"Уничтожать оккупантов, стирать их с лица земли за всю ту жестокость и издевательства, что они совершили с украинским народом. Именно эта почетная миссия сегодня лежит на каждом украинском воине. И так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее разглядеть", - отметили в ОТУ Восток.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

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