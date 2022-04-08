"Железный щит" для Украины: в Словакии показали переброску комплексов С-300

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Министерство обороны Словакии показало кадры с переброской по железной дороге в Украину систем ПВО С-300 для защиты от российской агрессии.

В сообщении подчеркивается, что взамен страна получит американскую систему ПВО Patriot, которая прибудет в Словакию на следующей неделе.

Подчеркивается, что Словакия получит четыре батареи системы Patriot в самой современной версии PAC 3.

"Это ответственное решение, которое значительно поможет Украине в защите человеческих жизней и собственной территории. Украинцы демонстрируют, что они полны решимости защищать свою страну и невинные жизни. Вот почему мы верим, что система С-300 им поможет", – подчеркнули в Минобороны Словакии.

Система ПВО С-300 принадлежит к семейству советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Их начали использовать в СССР в 1978 году, и во многих странах такие системы используют и сейчас.

Ракетные комплексы С-300 Вооруженных сил Украины уже успели проявить себя в противостоянии Украины российскому вторжению.

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