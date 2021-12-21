Как "прийти в чувства" после передоза алкоголем на Новый год - совет диетолога

Как прийти в чувства после употребления алкоголя на НГ / УНІАН

Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие напитки и продукты помогут быстро восстановиться и прийти в себя тем людям, которые "переусердствуют" с алкогольными напитками, встречая 2022 год.

"Если человек переусердствовал с алкоголем, то, прежде всего, не нужно "выбивать клин клином", то есть пить другой алкогольный напиток", - рассказала эксперт в комментарии Главреду.

По ее словам, в случае плохого самочувствия после употребления алкоголя нужно будет применить сорбенты:

угольные таблетки (1 таблетка на 10 кг веса человека)

атоксил,

энтеросгель, или другие сорбенты нового поколения.

Также нужно пить больше жидкости. Это может быть зеленый чай, потому что он способствует детоксикации печени. Ведь именно печень производит определенные ферменты, помогающие инактивировать алкоголь в организме. Зелёный чай помогает это сделать, а вода разбавляет алкоголь в организме. То есть, нужно активировать систему детоксикации организма: печень, кишечник (с помощью сорбентов), почки (с помощью большего количества жидкости).

Читайте такжеПод Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зиму

Реклама

"Если человек после новогоднего застолья чувствует себя более или менее хорошо, ему может быть достаточно просто принять душ, потому что кожа – это также орган детоксикации организма", - подытожила Оксана Скиталинская.

Читайте также: