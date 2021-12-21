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Как "прийти в чувства" после передоза алкоголем на Новый год - совет диетолога

21 декабря 2021, 21:56
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Если человек переусердствовал с алкоголем, то, прежде всего, не нужно "выбивать клин клином", рассказала эксперт.

Оксана Скиталинская
Как прийти в чувства после употребления алкоголя на НГ / УНІАН

Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие напитки и продукты помогут быстро восстановиться и прийти в себя тем людям, которые "переусердствуют" с алкогольными напитками, встречая 2022 год.

"Если человек переусердствовал с алкоголем, то, прежде всего, не нужно "выбивать клин клином", то есть пить другой алкогольный напиток", - рассказала эксперт в комментарии Главреду.

По ее словам, в случае плохого самочувствия после употребления алкоголя нужно будет применить сорбенты:

  • угольные таблетки (1 таблетка на 10 кг веса человека)
  • атоксил,
  • энтеросгель, или другие сорбенты нового поколения.

Также нужно пить больше жидкости. Это может быть зеленый чай, потому что он способствует детоксикации печени. Ведь именно печень производит определенные ферменты, помогающие инактивировать алкоголь в организме. Зелёный чай помогает это сделать, а вода разбавляет алкоголь в организме. То есть, нужно активировать систему детоксикации организма: печень, кишечник (с помощью сорбентов), почки (с помощью большего количества жидкости).

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"Если человек после новогоднего застолья чувствует себя более или менее хорошо, ему может быть достаточно просто принять душ, потому что кожа – это также орган детоксикации организма", - подытожила Оксана Скиталинская.

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Оксана Скиталинская Новый год 2022 алкоголизм
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