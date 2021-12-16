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Праздник на носу: как выбрать безопасные елочные игрушки

16 декабря 2021, 02:37

В елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, а именно фенол, свинец. К тому же они опасны, особенно для детей.

праздник_елка_сердечко
Как выбрать безопасные елочные игрушки / 1zoom.ru

Украинцы уже начали активно готовиться к Новому году - сейчас люди активно покупают новогодние елки, но не стоит забывать о безопасности украшений дя праздничного дерева, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Елочные игрушки нужно выбирать по принципу безопасности, а не только для эстетического наслаждения.

Как выбрать безопасные игрушки

В елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, а именно фенол, свинец. К тому же они опасны, особенно для детей.

В частности, украинцам советуют прежде всего покупать игрушки в специализированных магазинах. Также людей призывают отдавать предпочтение товарам украинских производителей и с маркировкой государственного стандарта, состава изделия, гарантийного срока.

Кроме того, на стихийных рынках или в переходах гарантии качества и защиты прав потребителя клиент не получит. Стоит проверять указан ли на упаковке производитель, состав изделия, есть ли документы, удостоверяющие качество и безопасность.

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Краска и блестки на игрушке не должны осыпаться даже от легкого трения, а запах не должен быть резким.

"Если покупаете электрические украшения и различную иллюминацию, обязательно проверяйте сертификаты. Проверьте целостность и состав конструкции: лампочки должны крепко держаться в гнездах, вилка и шнур надежно соединены, а изделие сделано из огнеупорного материала, - предупреждают в Центре общественного здоровья Украины.

Также нужно попросить продавца включить гирлянду, чтобы проверить, не появляется ли резкий запах, не сильно нагревается. Важно, чтобы мощность была до 65 Вт.

Ранее Главред писал о том, что украинцы активно готовятся к Новому году и массово покупают гирлянды, но мало кто задумывается о качестве продукции. Эксперт по качеству товаров рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе электрической гирлянды.

При покупке нужно проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Поэтому нужно обратиться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.

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