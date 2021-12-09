Как выбрать качественную новогоднюю гирлянду: советы эксперта

Как проверить качество гирлянд - ответ эксперта / pixabay

Украинцы активно готовятся к Новому году и массово покупают гирлянды, но мало кто задумывается о качестве продукции, пишет ТСН.

Эксперт по качеству товаров рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе электрической гирлянды.

При покупке нужно проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Поэтому нужно обратиться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.

Кроме того, гирлянда должна содержать сертификат соответствия. Это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.

К тому же должен быть знак технического регламента – трилистник. Это означает, что розетка и провод выдержат перепады напряжения в сети.

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Также в гирлянде должен быть адаптер, который будет уменьшать напряжение. При скачках напряжения он выключит гирлянду.

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Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке. Соответственно это будет означать, что она ввезена легально.

Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.

Ранее специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре.

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