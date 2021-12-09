Как выбрать качественную новогоднюю гирлянду: советы эксперта

Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.
Украинцы активно готовятся к Новому году и массово покупают гирлянды, но мало кто задумывается о качестве продукции, пишет ТСН.
Эксперт по качеству товаров рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе электрической гирлянды.
При покупке нужно проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Поэтому нужно обратиться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.
Кроме того, гирлянда должна содержать сертификат соответствия. Это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.
К тому же должен быть знак технического регламента – трилистник. Это означает, что розетка и провод выдержат перепады напряжения в сети.
Также в гирлянде должен быть адаптер, который будет уменьшать напряжение. При скачках напряжения он выключит гирлянду.
Читайте такжеУченые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны
Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке. Соответственно это будет означать, что она ввезена легально.
Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.
Ранее специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре.
Читайте также:
- В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в Украине
- Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"
- В Кривом Роге бездомная бабушка сожгла громадную елку у горисполкома