Друг Ивана Бортника высказался о его смерти

Владимир Высоцкий и Иван Бортник / 24СМИ

Российский актер Иван Бортник, скончавшийся в пятницу, 4 января, был "последним великим артистом".

Об этом заявил его друг, актер и поэт Владислав Маленко, передает РЕН ТВ.

"Это последний великий русский артист", - сказал Маленко.

Он подчеркнул, что Бортник был его "близким другом" и что он провел с ним вместе "много-много лет".

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник умер на 80-м году жизни в пятницу, 4 января.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 г. В 1957 г. поступил в ГИТИС на актерский факультет, однако не закончил его и перешел в Театральное училище им. Щукина. После завершения учебы его приняли в Театр имени Гоголя (будущий "Гоголь-центр"). В 1967 г. Бортник перешел в Театр на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу". Актер сыграл в таких фильмах, как "Иван да Марья", "Чужие письма", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", "Жила-была одна баба".