В Китае испытали новейшую "Мать всех бомб": опубликовано видео

Китайские власти решили продемонстрировать на весь мир свое новейшее оружие.
В Китае провели испытание новейшего неядерного оружия - т.н. "Матери всех бомб".
Соответствующее сообщение опубликовал портал Business Insider. Согласно данным журналистов, вес китайской неядерной бомбы составляет несколько тонн.
Изготовлением нового оружия занималась китайская госкорпорация Norinco. Также известно, на испытаниях бомбу сбрасывал бомбардировщик Xian H-6 (реплика советского Ту-16).
Оружие занимало практически все пространство бомбового отсека самолета - около шести метров.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США прошли испытания новейшей атомной бомбы.