Глава МИД Германии заявил, что проход через Керченский пролив уже открыт

Гайко Маас / @heiko.maas.98

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил о том, что проход судов через Керченский пролив теперь открыт.

Об этом глава МИД ФРГ заявил в пятницу, во время своего визита в Российскую Федерацию, передает Reuters.

"Керченский пролив сейчас открыт - это то, что говорят все причастные", - подчеркнул Маас.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что президент России Владимир Путин согласился на допуск немецких и французских специалистов в Керченский пролив.

Накануне Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.