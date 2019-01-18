Кризис в Керченском проливе: Путин принял решение по допуску иностранных специалистов

Ангела Меркель и Владимир Путин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что президент России Владимир Путин согласился на допуск немецких и французских специалистов в Керченский пролив.

По его словам, с соответствующим предложением к российской стороне обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", - сказал он.

По словам Лаврова, Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной", передает Интерфакс.

"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", - отметил он.

В свою очередь Маас добавил, что только на переговорах в пятницу с Лавровым предложил, чтобы Германия и Франция занялись вопросами, связанными с обеспечением свободного прохода по Керченскому проливу. И что в связи с этим в Москве не могли располагать этой информацией заранее.

Накануне Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.