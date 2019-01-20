Жуткий пожар в Куршевеле: что известно об украинцах

20 января 2019, 18:03

Утром 20 января горела одна из гостиниц, где находилось на тот момент около 60 человек.

Пожар в Куршавель
Пожар в Куршавель / Скриншот Twitter/Infos Françaises

МИД Украины выяснил, есть ли пострадавшие среди жертв масштабного пожара на горнолыжном курорте для элиты Куршевель.

"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", – сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет УНН.

Напомним, утром 20 января горела одна из гостиниц, где находилось на тот момент около 60 человек. В результате два человека погибли, а еще более 20 людей – получили различные травмы.

Ранее на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв – дети. В Запорожской области горел частный дом, его хозяйка свела счеты с жизнью.

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пожар МИД Украины Куршавель
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