Жуткий пожар в Куршевеле: что известно об украинцах

Пожар в Куршавель / Скриншот Twitter/Infos Françaises

МИД Украины выяснил, есть ли пострадавшие среди жертв масштабного пожара на горнолыжном курорте для элиты Куршевель.

"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", – сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет УНН.

Напомним, утром 20 января горела одна из гостиниц, где находилось на тот момент около 60 человек. В результате два человека погибли, а еще более 20 людей – получили различные травмы.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20 января 2019 г.

Ранее на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв – дети. В Запорожской области горел частный дом, его хозяйка свела счеты с жизнью.