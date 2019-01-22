"Посмотрим, что вы будете есть": рупор Кремля пригрозил Украине новым голодомором

Рупор Кремля пригрозил Украине новым голодомором из-за проблем с транзитом газа / Фото: Reuters

Пропагандисты Кремля в очередной раз напророчили Украине неприятности из-за отказа от российского газа.

Если ранее заявлялось, будто в Украине массово умирают люди без "дешевого" газа из РФ, то на этот раз в России уверены, что без транзита украинцев ждет голод.

"Ну, в рамках развития ІТ-технологий не продлевайте вы с нами контракт на транзит газа. Труба ржавая, Россия — агрессор, откажитесь от сотрудничества с Россией. Развивайте свои ІТ-технологии. Посмотрим, что вы будете есть", — заявила скандальная ведущая Ольга Скабеева в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ее коллега ехидно добавил: "Газ ІР-телефонией сможете поставлять в Европу?"

На встрече в Брюсселе Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций. "Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

А вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович заявил, что в Европе опасаются повторения газового кризиса, когда из-за противоречий РФ и Украины потребители остались без российского газа. "России и Евросоюзу необходим новый долгосрочный контракт по транзиту газа. Обе стороны хотят избежать кризиса по итогам 2019 года", - сказал Шефчович.