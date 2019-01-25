Историк предупредил о вероятности большой войны

В мире возрастает вероятность большой войны, предупредил историк / УНИАН

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей сообщил, что по оценке российских военно-политических кругов, в современно мире возрастает вероятность большой войны.

На глобальной арене президент России Владимир Путин хочет выглядеть самым сильным игроком, рассказал эксперт в интервью After Empire.

Историк добавил, что даже если войны не будет, то напряженные отношения, конфронтационные отношения между РФ и Западом будут сохраняться.

"…Дело в том, что есть стратегическая оценка, сделанная российскими военно-политическими кругами. Она исходит из того, что вероятность большой войны возрастает в современном мире…", — отметил собеседник.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуПо его словам, считается, что РФ в этом даже заинтересована, что у нее есть потенциал для обострения ситуации.

"Соответственно, все эти истории про ракеты "Авангард", они призваны не только продемонстрировать силу и мощь России для внутренней аудитории, сколько показать Западу, что Россия готова, если надо, ко всему...", — добавил Соловей.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.