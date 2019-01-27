В НАТО прокомментировали политический кризис в Венесуэле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал политический кризис в Венесуэле, где сохраняется ситуация двоевластия.

"Это очень серьезная ситуация, и многие союзники по НАТО пытаются помочь найти решение", - сказал Столтенберг в эфире телеканала FoxNews.

По его словам, "самое важное сейчас - это избежать гражданской войны, избежать насилия".

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.