"Дополнительные гири на ноги РФ": Эксперт спрогнозировал, чем обернется для России поглощение "ЛДНР"

30 января 2019, 19:53

Как считает специалист, проект с возможной раздачей паспортов жителям временно оккупированных районов Донбасса - крайне неоднозна для Путина и Кремля.

Окружение Путина
Окружение Путина / ТАСС

Известный экономист и политолог, директором Института трансформации общества Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", оценил планы Кремля по выдаче российских паспортов жителям территорий, которые сейчас контролируются боевиками "ЛДНР".

"Как известно, Россия приняла упрощенную процедуру получения российского гражданства украинцами. Это направление Путин будет только усиливать. Считается, что получить гражданство Российской Федерации могут где-то до двух миллионов людей, если упростить процедуру получения. Но есть одна особенность: люди, которые будут подавать на гражданства, должны будут подписать некую бумагу – "клятву на верность" России и о предательстве Украины. Люди, которые будут получать российское гражданство, должны будут понимать, что с момента получения паспорта они становятся иудами, отказавшись от своей родины. Но каждый делает свой выбор сам", − высказался эксперт.

Соскин полагает, что Россия ничего не приобретет, поглотя оккупированные районы Донбасса, а наоборот – получит лишние проблемы.

"С другой стороны, это не проблема, что паспорта "ЛНР" и "ДНР" будут обменивать на российские. Ведь в основном на оккупированной территории находятся пенсионеры, пауперы [те, которые получают содержание от общества − "Главред"] и люди, выпавшие из социальной жизни. Пенсионеры могут на это массово пойти, потому что тогда Россия должна будет выплачивать им пенсии. Для людей это спасение. К тому же, они получат возможность переехать из этого анклава, где все разрушено, на какие-то территории Российской Федерации. Выиграет ли Россия от этого? Нет, ничего не выиграет. Наоборот, она лишь получит дополнительную нагрузку на бюджет, ведь это будут дополнительные социальные и пенсионные выплаты. Это будут дополнительные гири на ногах России", − считает эксперт.

Напомним, ранее Соскин спрогнозировал, будет ли ядерная война, а также рассказал о том, есть ли у нынешней РФ серьезная поддержка в мире.

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Донбасс боевики Россия российские паспорта ЛДНР Олег Соскин
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