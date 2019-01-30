"Путин собрал вокруг себя страны-лузеры": эксперт рассказал, есть у РФ поддержка в мире

Николас Мадуро и Владимир Путин. Эксперт: Путин собрал вокруг себя страны-лузеры / РИА Новости

Во время чата на Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, какие страны сегодня можно считать самыми верными друзьями России и насколько сильна поддержка политики современной России в мире в реальности.

По его словам, список таких стран легко увидеть, если посмотреть на перечень государств, которые поддержали Россию во время последнего голосования ООН по крымскому вопросу и проголосовали против резолюции, которую предложила Украина. Ряд государств, которые тогда поддержали Россию, и есть ее друзья.

"Все это – страны-лузеры: африканские и азиатские страны, Армения, Сербия, Беларусь, Венесуэла и так далее. Это все слабые и несамостоятельные государства, которые являются сателлитами Российской Федерации. Естественно, за это они получают свои 30 иудиных сребреников", – отметил Соскин.

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"Китай – хитрый. Он ведет себя, как обезьяна, которая сидит на дереве и наблюдает, как внизу дерутся два тигра, и периодически "подбрасывает дровишек в огонь". Я думаю, такое поведение Китая скоро закончится", – прогнозирует эксперт.

Также вскоре Бразилия и Латинская Америка начнут отходить от России, поскольку будет серьезное столкновение Бразилии с Венесуэлой, считает политолог.

"Так что союзники у России таковы, что на ум приходят только такие слова: "Избави меня бог от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь". Нормальных полноценных союзников из ряда демократических свободных и успешных государств у России практически не осталось. Это все диктаторские режимы, которые гнобят свои народы и держатся на штыках", – резюмировал Соскин.

Как сообщалось, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. РФ призвали немедленно освободить украинских военнослужащих.