Эксперт сказал, будет ли ядерная война

30 января 2019, 06:13

Путин по ядерному вопросу взял "эстафетную палочку" у Ким Чен Ына, полагает политолог.

Эксперт полагает, что в мире не дойдет до ядерной войны
В мире не дойдет до ядерной войны, спрогнозировал эксперт / ТСН

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин не считает, что сейчас мир находится на пороге ядерной войны, хотя есть несколько психически больных мировых лидеров.

До ядерной войны не дойдет, но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его мнению, на примере Российской Федерации мы увидим, что ее новые попытки разработать ядерное оружие нового поколения и его носителей приведут к краху путинского режима (режима российского президента Владимира Путина) и РФ как таковой. 

"Я не думаю, что мир на пороге ядерной войны. Хотя, конечно, есть несколько психически больных мировых лидеров. Прежде всего, речь идет о Путине, который сейчас взял "эстафетную палочку" у северокорейского диктатора Ким Чен Ына", — отметил собеседник.

"Путину неплохо было бы съездить к Ыну и проконсультироваться, узнать, почему лидер КНДР вдруг решил пойти на переговоры с США и отказаться от ядерного оружия", — добавил аналитик.

"Как известно, Северная Корея была последней страной, которая осуществляла наземные испытания ядерного оружия. Это привело к страшным последствиям. Так, в результате последних испытаний, когда был уничтожен весь полигон и бо́льшая часть команды, которая занималась ядерными испытаниями и исследованиями", — заявил экономист.

Читайте такжеУгроза ядерного удара: окружение Путина не захочет в рай вместе с ним — волонтерСоскин полагает, что Бог попран не бывает. "И, если это понял даже вообще не ясно каких верований Ким Чен Ын, то уж КГБисту (Комитет госбезопасности, работал в СССР — Ред.) Путину это давно надо было бы понять — он же из монастырей не вылезает", — сказал политолог.

"Поэтому я думаю, что никакой ядерной войны не будет. Господь создал этот мир, и поэтому всяким психопатам, которые пытаются этот мир разрушить, лучше просто сразу уйти в небытие, чем уничтожить Землю. Я предполагаю, что до ядерной войны не дойдет. Но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд", — подчеркнул Соскин.

Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".  

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Россия Ким Чен Ын Владимир Путин Олег Соскин
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